Moradores filmam confusão, pancadaria e correria em baile funk de Osasco (SP)

Vídeos mostram quando a polícia chega ao baile funk em Osasco, na grande São Paulo. No local, há correria, um PM em uma moto segue um homem de camiseta branca e tenta segurá-lo, quando o agente acaba caindo da moto. Nesse momento, outro homem de camiseta preta chega chutando o PM no chão. Outros policiais se aproximam e a confusão continua. Uma mulher acaba ferida e diz que foi atingida por um dos PMs com uma bala de borracha.

