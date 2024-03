OSASCO cresce e aplica VIRADA MARCANTE diante do MINAS – Golden Set

O “Golden Set” desta terça-feira (13) é dedicado exclusivamente ao clássico entre Gerdau Minas e Osasco São Cristóvão Saúde, com vitória do time do técnico Luizomar de Moura, de virada, por 3 sets a 2. Os integrantes da “quadrinha” analisam a partida e apontam os pontos que foram decisivos para o resultado positivo osasquense e em que a equipe minastenista falhou para, depois de abrir 2 a 0, tomar a virada.

O “Golden Set” é um programa apresentado de segunda a sexta-feira, geralmente a partir das 20 horas, pelo jornalista Rafael Zito. A atração, veiculada no canal do YouTube do Saque Viagem, tem como missão colocar o vôlei como protagonista diariamente e traz uma mistura de jornalismo com entretenimento, abrindo espaço na “quadrinha” para os fãs participarem com suas opiniões sobre os assuntos do momento.

