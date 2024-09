Durante sabatina promovida por Folha e UOL, Emído de Souza (PT), candidato à prefeitura de Osasco, foi questionado sobre a relação com o governador Tarcísio de Freitas, caso seja eleito. Após dizer que não fará uma ‘oposição inconsequente’, o candidato criticou a gestão do governo do estado. ‘Tarcísio começou de um jeito, mas foi, de repente, se igualando a Bolsonaro’

Assine a TV Folha

Leia mais na Folha

Instagram

Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube