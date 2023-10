Real Madrid renova contrato com atacante Vinicius Júnior até 2027

O atacante brasileiro Vinícius Jr., do Real Madrid, assinou uma prorrogação de contrato até 2027, anunciou o clube espanhol nesta terça-feira (31).

O jogador de 23 anos se juntou ao Real vindo do Flamengo em 2018 por uma taxa de transferência de 46 milhões de euros e desde então fez 235 partidas, marcando 62 gols.

“Real Madrid C.F. e Vini Jr. chegaram a um acordo para prorrogar o contrato do jogador, vinculando-o ao clube até 30 de junho de 2027”, disse o Real em um comunicado.

Vinícius Jr., que ganhou o Prêmio Sócrates na cerimônia da Bola de Ouro de segunda-feira (30) por seu trabalho humanitário, conquistou nove troféus no Real, incluindo dois títulos da liga, juntamente com a Liga dos Campeões em 2022 e dois troféus do Mundial de Clubes da Fifa.

