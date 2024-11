2º Fora da Rota = Fomos provar comidinhas em Osasco. O passeio aconteceu em novembro de 2024 no estacionamento da prefeitura na cidade de Osasco SP.

Toda terça-feira postamos lives ou o quadro Fora da Rota.

O Fora da Rota mostra a Família 408 fora do contexto, fora do Projeto de Viagens (vídeos do Projeto de Viagens são postados de quarta a domingo às 19:00 hs).

No quadro Fora da Rota a Família 408 faz passeios aleatórios.



