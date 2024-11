SP entrega Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios e beneficia 250 mil habitantes

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta segunda-feira (18) o Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, que liga São Sebastião a Caraguatatuba e facilita o deslocamento de 250 mil habitantes dos dois municípios e de llhabela, além dos turistas da região. As pistas já foram liberadas aos usuários da via, que opera com sistema de pedágio free flow. As obras tiveram investimento de R$ 3 bilhões e geraram 2 mil postos de trabalho diretos.

“No final do ano passado, entregamos o Contorno Norte e hoje inauguramos o Contorno Sul. Somadas as duas obras são 33,9 quilômetros, fazendo com que um deslocamento entre Caraguatatuba e São Sebastião, antes feito em 45 minutos, agora poderá ser feita em 16 minutos. A obra garante eficiência, ajuda na logística e abre novas perspectivas para o Litoral Norte, lembrando também do nosso trabalho para modernização do Porto de São Sebastião”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

