Flamengo goleia Atlético-MG e segue na liderança do Brasileiro

O Flamengo mostrou que é um dos grandes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro ao golear o Atlético-MG por 4 a 2, na noite desta quarta-feira (3), mesmo jogando em Belo Horizonte. Com esta vitória, que contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, a equipe da Gávea permanece na liderança isolada da competição nacional.

FIMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NA ARENA MRV! PELO BRASILEIRÃO, O MENGÃO VENCE O ATLÉTICO-MG POR 4 A 2 COM GOLS DE BRUNO HENRIQUE (2), CARLINHOS E AYRTON LUCAS!#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/5ZvMFgoDYw — Flamengo (@Flamengo) July 4, 2024

Agora o Rubro-Negro ocupa a primeira posição com 30 pontos conquistados, três de vantagem sobre o vice-líder Botafogo, que bateu o Cuiabá por 2 a 1 nesta quarta na Arena Pantanal. Já o Galo permanece com 18 pontos após o revés, na 11ª colocação.

Mesmo atuando fora de casa, o Flamengo mostrou força desde os primeiros momentos do confronto, o que o levou a abrir o marcador logo aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Luiz Araújo cobrou falta na área e Bruno Henrique apareceu com liberdade na segunda trave para escorar de primeira.

Em desvantagem o Atlético até tinha mais posse de bola, mas o Rubro-Negro mostrou mais eficiência para ampliar aos 23 minutos, com Carlinhos, que aproveitou bola que sobrou após finalização do lateral Wesley.

O ímpeto ofensivo do Flamengo foi mantido após o intervalo. E ele deu frutos logo aos cinco minutos, quando o lateral Ayrton Lucas se livrou da marcação de dois adversários, invadiu a área e bateu cruzado para marcar um belo gol.

Aos 11 minutos o Galo conseguiu descontar com Hulk em cobrança de pênalti, mas dez minutos depois a equipe comandada pelo técnico Tite chegou ao quarto após Pedro lançar Bruno Henrique, que teve liberdade para avançar e bater na saída do goleiro. Aos 44 Hulk marcou pela segunda vez, mas a vitória do time da Gávea já estava garantida.

Outros resultados:

Cuiabá 1 x 2 Botafogo

Vasco 2 x 0 Fortaleza

Criciúma 1 x 0 Cruzeiro

Bragantino 3 x 1 Atlético-GO

Athletico-PR 1 x 2 São Paulo