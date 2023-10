E foi assim que ele deixou o neto de 12 anos mais interessado, concentrado e disciplinado

Um senhor de 65 anos decidiu oferecer para seu neto um tipo diferente de passatempo, e suas descobertas foram incríveis. Veja como ele despertou a criatividade e a disciplina em jovens usando esta lógica simples:

Antigamente os jovens que tinham acesso a jogos de tabuleiro e de montagem (como o famoso Crie & Monte) eram conhecidos por maior capacidade de resolver problemas quando adultos. Essa era uma teoria que quase todos sabiam e que agora com o vilão do “celular” a prática quase desapareceu.

Mas um senhor conseguiu reverter essa tendência oferecendo para seu neto uma simples solução: deu a ele o desafio de montar um passatempo muito mais incrível que um simples jogo de tabuleiro.

Imagine a alegria e a empolgação nos olhos do seu neto ou filho quando ele recebe este presente incrível – o Kit Modelo do Barco Harvey 1847 Battleship em uma escala de 1/96. Este kit oferece a oportunidade perfeita para vocês construírem juntos uma obra-prima que será lembrada para toda a vida. Com a facilidade de montagem e as peças de madeira de alta qualidade, mesmo os iniciantes podem aproveitar a emoção de criar algo extraordinário. Este é mais do que um simples modelo, é uma experiência educativa e divertida que fortalecerá ainda mais os laços familiares enquanto vocês constroem juntos esse navio lendário.

Descobri em meu neto uma pessoa mais disciplinada, e causei isso acertando na escolha

Além disso, este kit oferece uma oportunidade única para seu neto ou filho aprender habilidades práticas valiosas, como paciência, coordenação motora e resolução de problemas, enquanto se divertem. E o melhor de tudo, você estará presente para orientá-los e criar memórias especiais que durarão para sempre. Não deixe essa oportunidade passar, faça parte desta emocionante jornada de construção e fortaleça os laços familiares com este presente inesquecível. Com o Kit Modelo do Barco Harvey 1847 Battleship, você está proporcionando uma experiência que eles nunca esquecerão.

Se você também quer despertar este tipo de comportamento em seu filho ou neto, conseguimos trazer um desconto incrível para você: frete máximo de R$8,00 para todo o Brasil e um desconto negociado diretamente com a Ticketbras, uma loja séria que vai entregar para você este kit incrível.

Comece agora mesmo com esta ideia;

1/96 Barco Harvey 1847 Battleship – Explore a Aventura da Construção

Prepare-se para uma aventura de construção emocionante com o nosso incrível kit de modelo do Barco Harvey 1847 Battleship em uma escala impressionante de 1/96.

Escala 1/96 – Tamanho com Acabamento: Comprimento 440 mm

Este kit modelo é perfeito para os entusiastas de modelagem que buscam um desafio divertido. Com um comprimento de plataforma de 308 mm, você terá espaço suficiente para dar vida a este navio lendário.

Fácil de Montar – Dificuldade: Primário-fácil

A diversão começa aqui! Mesmo que você seja novo na construção de modelos, nosso kit é adequado para iniciantes. As peças são feitas de madeira de corte a laser, garantindo uma montagem suave e precisa.

O que está incluído fisicamente:

Kits do Navio

Canhões de Madeira

Âncoras de Madeira

Polia Comum

Cordas

Velas CNC

Mastros

O que está incluído emocionalmente:

Redução da ansiedade

Desenvolvimento da disciplina

Aumento da Concentração

Facilitação da Sociabilização

Um resultado para a vida inteira

Mas, por favor, note que este kit não inclui canhões de latão (simulacros de canhões) ou qualquer outro tipo de metal.

Montagem Divertida e Educativa:

Os kits de modelo precisam ser montados por conta própria, e como os correios proíbem o envio de tinta e cola, este kit incrível não inclui esses itens (cola e verniz). Esperamos que você possa entender. Este produto é perfeito para ser montado sozinho ou com a ajuda de um filho, neto ou sobrinho.

