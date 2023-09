Fábio Teruel é pré-candidato a prefeito de Osasco

Siga no Twitter

A corrida para a Prefeitura tem agora dois pré-candidatos na disputa. Além de Gerson Pessoa, cunhado do prefeito, o Deputado Federal Fábio Teruel, do MDB, confirmou que trabalha para ir às urnas.

Teruel, hiper-popular nas redes sociais, configura a principal ameaça para o modelo de grupo criado por Rogério Lins até esse momento. Com 235 mil votos para deputado federal, e apoiado por Baleia Rossi, o pré-candidato consegue falar com as massas de uma maneira muito mais natural que os vídeos de TikToker de Lins.

O atual prefeito se esforça de todas as formas para criar popularidade nas redes e dessa forma garantir Gerson seu sucessor. Embora a oposição na cidade seja praticamente inexistente, a chegada de Teruel pode embaralhar o cenário.