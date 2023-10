Emidio de Souza é pré-candidato a prefeito de Osasco

A corrida para a Prefeitura tem agora um novo pré-candidato na disputa: o Deputado Estadual Emidio de Souza, PT, foi aprovado por unanimidade na Plenária do último dia 30.

Emidio, ex-prefeito por duas vezes da cidade de Osasco, tem um grande histórico de vitórias em eleições. O pré-candidato terá apoio de Lula, com a esperada vinda do presidente para Osasco durante as eleições. Emidio é também conhecido por conseguir falar com as massas de uma maneira mais natural que os vídeos de TikToker do atual prefeito, Rogério Lins.

Lins se esforça de todas as formas para criar popularidade nas redes e dessa forma garantir Gerson (cunhado dele) como seu sucessor. Embora até esse momento a oposição na cidade seja praticamente inexistente, a confirmação de Emidio no páreo deve embaralhar o cenário.