Gerson deve garantir apoio do PDT e ter vice engenheiro

A história se repete: Rogério Lins pode indicar Secretário de Obras como vice de Gerson

VIA NOR – O atual Secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro Filho, filiado ao PDT poderá ser o nome indicado pelo partido e pelo Prefeito de Osasco Rogério Lins ( Podemos), para ser o candidato a vice prefeito na Chapa do Deputado Estadual Gerson Pessoa ( Podemos), nas eleições de 06 de outubro próximo.

Segundo fontes ouvidas pela nossa reportagem a indicação de Waldyr é dada como praticamente sacramenta e não haveria dúvidas alguma quanto da sua escolha, lembrando que o atual secretário também atuou na gestão do Ex Prefeito Jorge Lapas (PDT), e tem sua confiança também.

Quem é Waldyr Ribeiro?

Engenheiro civil, formado em 1984 pelo Instituto de Engenharia Paulista. Chegou em Osasco no ano de 1968, residindo no bairro de Presidente Altino. Estudou na Escola Estadual Ceneart.

Foi empresário da construção civil em Osasco, sendo responsável por diversas construções no município, como o Hospital e Maternidade Dr. Cury (atual Renascença) e Hospital Sino Brasileiro.

Em 1987, iniciou sua carreira no setor público como Engenheiro na Prefeitura de São Paulo. Exerceu os cargos de supervisor e coordenador de Obras na Subprefeitura da Capela do Socorro. Foi também um dos coordenadores da obra do corredor de ônibus do bairro Rio Bonito, na zona Sul da Capital.

Em 2005 foi convidado para ser Diretor de Obras Públicas na Prefeitura de Osasco e em 2007 assumiu o cargo de secretário de Serviços e Obras, onde permaneceu até 2012. Entre 2011 e 2012 acumulou o cargo de secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana. A partir de 2013 passou a exercer o cargo de secretário de Relações Institucionais, função que desempenhou até o final de 2016.

Em 2017, voltou a atuar na Prefeitura de São Paulo como engenheiro civil e, em 2019, recebeu o convite para ser chefe de Gabinete do Deputado Estadual Ataíde Teruel. Em 12/9/2019 foi nomeado secretário de Serviços e Obras na Prefeitura de Osasco, reassumindo a função na nova gestão 2021-2024. ( Informações site da Prefeitura de Osasco)

A reportagem entrou em contato com Waldyr para se manifestar sobre sua indicação porém até a publicação não havia retornado.

Publicado no NOR