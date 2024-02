Anote: nessa segunda acontece o tradicional Bloco do Jegue’s

No próximo dia 05/02, a partir das 17h, Osasco se prepara para receber um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário carnavalesco local: o Bloco do Jegue’s. Em sua edição de 2024, o bloco promete agitar o centro da cidade com muita música, animação e, é claro, alegria contagiante. Evento gratuito.

O ponto de encontro será na rua Tenente Avelar Pires de Azevedo 341, em frente à Escola de Artes e Biblioteca de Osasco, proporcionando um cenário perfeito para celebrar a diversidade cultural da região. A escolha do local não é por acaso, já que o Bloco do Jegue’s tem uma tradição de anos em acontecer em frente ao famoso Jegue’s Bar, um bar local que sempre esteve associado à cultura, música e boemia osasquense.

Com uma programação musical de tirar o fôlego, o Bloco do Jegue’s contará com a presença de diversas atrações. Entre os destaques estão a Rádio Oz, o Samba do Pé Vermeio, VRÁ, Giancarlo, além de muitas outras surpresas que prometem embalar os foliões durante toda a tarde e noite.

O movimento que se destacou na articulação para trazer o Bloco do Jegue’s em 2024 foi o Samba em Ação de Osasco, proposto por Genivaldo, conhecido diretor e professor e apoiado pela comunidade, mostrando o poder da união e da mobilização cultural na região.

A expectativa é que o Bloco do Jegue’s seja não apenas um momento de festa, mas também um espaço de tolerância, felicidade e segurança para todos os participantes. A organização do evento está empenhada em proporcionar uma experiência inesquecível, respeitando as normas de segurança e saúde pública, além de oferecer prêmios surpresa.

Portanto, prepare sua fantasia, convide os amigos e familiares, e junte-se ao Bloco do Jegue’s 2024 (Samba de Osasco em Ação) para celebrar a alegria do carnaval em grande estilo. Será uma tarde e noite repletas de música, dança e boas vibrações, marcando mais um capítulo na história deste tradicional bloco osasquense. Compartilhe com amigos(as).