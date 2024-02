Osasco inicia carnaval 2024 em grande estilo

Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco iniciou no sábado, 3/2, a programação do carnaval 2024 com grande público. O evento conta com a participação oficial de 22 blocos, espalhados por toda a cidade, levando alegria, diversão e direcionados a todos os públicos, entre eles, a comunidade LGBTQIAP+, a comunidade PcD e as crianças.

Blocos tradicionais da cidade como o Bloco da Zizi e o Bloco da Coruja marcaram o carnaval mais uma vez, reunindo milhares de pessoas para a festa no último final de semana. A programação vai até o dia 25/2 e a Secretaria da Cultura realizará o bloco “Só Para Baixinhos”, direcionado especialmente para as crianças em diferentes pontos da cidade.

No dia 05, foi a vez do tradicional Bloco do Jegue’s, organizado por Samba em Ação de Osasco, que reuniu uma centena de foliões.

Bloco “Só Para Baixinhos”

11/02 – Centro de Eventos Pedro Bortolosso

Horário: 14h às 18hLocal: Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18 12/02 – Campo Jardim Conceição

Horário: 14h às 18hLocal: Rua dos Trabalhadores – Jardim Conceição

13/02 – Conjunto Habitacional Lindolfo Collor

Horário: 14h às 18hLocal: Rua Pardini, 263 – Jardim Munhoz Junior

Com Conteúdo oficial – IMG GMSN