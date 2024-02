Osasco Recebe Nova Edição do Burning Fest no Estacionamento da Prefeitura



De 02 a 03 de Março | Prepare-se para o retorno do maior festival de churrasco do Estado e o evento

gastronômico mais saboroso do Brasil! A Burning Fest – Batalha de Assadores estará de

volta, desta vez acontecendo nos dias 02 e 03 de março no Estacionamento da Prefeitura de

Osasco. Este evento promete uma experiência gastronômica única, combinada com uma série de

shows ao vivo de rock.

Destaques Atualizados:

Localização: Estacionamento da Prefeitura de Osasco – Rua Narciso Sturlini – Centro.

Entrada: Gratuito para todos os visitantes.

Horário: Sábado, 02/03, e domingo, 03/03, das 12h00 às 22h00.

Shows de Rock ao Vivo:

Durante todo o evento, você poderá desfrutar de uma Line Up imperdível no Estacionamento da

Prefeitura de Osasco, com uma seleção incrível de shows de rock ao vivo. A programação musical

será divulgada nas redes sociais do evento, proporcionando aos participantes uma trilha sonora

vibrante para acompanhar as delícias gastronômicas e a energia contagiante do Burning Fest.

Entrada Gratuita:

Para tornar o evento ainda mais acessível e inclusivo, a entrada será totalmente gratuita para todos

os visitantes. A comunidade local e os turistas terão a oportunidade de desfrutar de uma atmosfera

festiva, repleta de boa música e sabores excepcionais, sem nenhum custo de entrada.

Participe e Desfrute:

Shows de Rock ao Vivo

Churrasco, Parrilla, Costela de Chão, Burgers e mais

Food trucks com variedades como torresmo, crepes, churros

Redes Sociais:

Mantenha-se atualizado com a programação musical, novidades e bastidores do Burning Fest

seguindo o Instagram e Facebook do evento: @burning.fest.

O Burning Fest – Batalha de Assadores promete ser uma celebração única, unindo a paixão pela

gastronomia, música e diversão. Junte-se a nós para uma experiência inesquecível.

Local: Estacionamento da Prefeitura de Osasco – Rua Narciso Sturline – Centro.

Horários: 02 e 03/03 – Sábado e Domingo, das 12h00 às 22h00.