Carnaval: veja dicas para aproveitar a folia com saúde e receitas para manter a energia

Música, calor, fantasias e muita alegria. Essas são algumas das características da festa mais popular do Brasil, que começa neste fim de semana em todo o Brasil. E nesses dias onde os foliões só querem saber de festejar, é importante não se descuidar da saúde.

Por isso, a nutricionista da Coordenadoria de Segurança Alimentar (Cosali), ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Sizele Rodrigues, 38 anos, orienta: “Beba de dois a três litros de água para manter a hidratação e repor os eletrólitos perdidos com o suor”. Os eletrólitos são minerais responsáveis pelo transporte de água para dentro das células, fundamentais para o bom funcionamento do corpo.

Segundo Sizele, nesta época do ano é normal que as pessoas passem mais tempo fora de casa e descuidem da hidratação e, também, da alimentação. Por isso, é necessário tomar muito cuidado com os lugares onde vai consumir. “Observe as condições de higiene do estabelecimento, dos manipuladores e se os alimentos estão acondicionados em temperaturas adequadas”, aconselha a nutricionista.

Além disso, também é recomendado fazer refeições completas antes de sair de casa. Sizele sugere dar preferência a alimentos leves, que não sejam ricos em gorduras, mas garantem os nutrientes necessários para aproveitar as festas com muita energia.

Os alimentos mais aconselhados para esses momentos são: frutas, cereais integrais, ovos, carnes magras, verduras e legumes. E todos esses itens são facilmente encontrados na feira ou nos supermercados.

E quando o assunto é Carnaval, é preciso tomar cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas, hábito muito comum entre os foliões. “Não exagere no consumo de álcool e intercale sempre com água”, alerta Sizele.

As bebidas alcoólicas inibem o ADH – hormônio antidiurético que controla a urina. O consumo de álcool faz com que aumente o volume de urina, o que pode levar à desidratação. Por isso, beber água antes, durante e após a ingestão de álcool pode ajudar a diminuir os efeitos da bebida no organismo.

Além de se manter hidratado, também é recomendado ter uma boa noite de sono. “Recarregar a energia é muito importante para proteger a imunidade e garantir a curtição do início ao fim”, recomenda a nutricionista.

Uma boa noite de sono consegue diminuir a frequência de doenças, reduzir o estresse e fazer com que as pessoas consigam se concentrar mais em suas atividades diárias, além de ajudar o organismo a combater infecções e se manter saudável.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês), adultos entre 18 e 60 anos devem ter sete ou mais horas de sono por noite.

Outro ponto de atenção é a pele exposta ao sol durante os dias de festa. Segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Carnaval de 2024 será marcado por temperaturas elevadas em grande parte do país. Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, revela que serão dias de muito calor, com possibilidade de chuva rápida, ao final das tardes.

Por isso, é preciso redobrar a atenção. “Não se esqueça de usar protetor solar com alto fator de proteção”, diz Sizele. “Consuma também alimentos como cenoura, melancia, tomate, mamão, pois uma dieta rica em componentes como o betacaroteno e o licopeno pode contribuir para a saúde da pele”, conclui.

Além dessas dicas da nutricionista da Secretaria de Agricultura, confira duas receitas de suco energizante que podem ajudar a recuperar o fôlego para curtir todos os dias de Carnaval.

Confira:

Receita de suco energizante

Ingredientes

300 ml de água

1 cenoura picada

½ beterraba

1 pedaço de 2 cm de gengibre

1 colher de sopa de linhaça dourada

1 rodela pequena de abacaxi

Modo de preparo

Para preparar a receita de suco, bata todos os ingredientes no liquidificador e adicione algumas pedras de gelo para deixar a bebida refrescante. Ao unir as propriedades do gengibre, o poder energizante do abacaxi, as fibras da cenoura e da beterraba e os benefícios da linhaça para o cérebro, é obtido uma mistura poderosa, rica em nutrientes, vitaminas e minerais.

Receita de suco energizante

Ingredientes

2 laranjas

1 cenoura pequena

1 pedaço de gengibre descascado (cerca de 2cm)

1 colher de sobremesa de guaraná em pó

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes, exceto a canela, no liquidificador, com gelo. Coloque em um copo, adicione a canela e mexa.



Benefícios: Este suco tem alto poder antioxidante e anti-inflamatório, o que é benéfico para atletas, ajudando a prevenir dores musculares e lesões após o treino, além de contar com carboidratos de fácil digestão, que fornecem e repõe a energia pós-treino.

Além disso, a canela e o gengibre aceleram o metabolismo, contribuindo para quem deseja perder peso. A bebida também aumenta a circulação sanguínea, favorecendo a chegada de nutrientes para o músculo e dando mais disposição. Pode ser consumido antes ou depois do treino.