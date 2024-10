Defesa Civil notifica concessionárias de energia de SP sobre risco meteorológico

A Defesa Civil do Estado de São Paulo notificou as concessionárias de energia elétrica em operação no estado sobre o risco meteorológico previsto para este final de semana. O órgão também convocou as empresas para uma reunião, nesta quinta-feira (17), para discutir medidas preparatórias para os eventos climáticos.

Em ofício, o secretário chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, solicitou que as empresas apresentem um plano de contingência e uma série de ações de mitigação de possíveis danos e interrupções no fornecimento de energia, além de reforçar as equipes de atendimento à população.

