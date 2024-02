Governo de SP recebe propostas para novo centro de pesquisa em citricultura

A Fapesp e a Citrosuco estão recebendo propostas para a criação de um novo Centro de Pesquisa em Engenharia (CPE) na área da citricultura. O prazo de submissão vai até 22 de março.

O centro deverá realizar projetos de pesquisa de classe mundial na fronteira do conhecimento, fundamental ou orientada para aplicações, buscando explorar ativamente oportunidades de contribuir para o impacto social e para a inovação.

Deverá também, entre outros objetivos, transferir conhecimento para a Citrosuco e para a sociedade, incluindo os setores empresarial, não governamental e público; e interagir com o sistema educacional, especialmente nos níveis fundamental e médio, usando o Programa Ensino Público da Fapesp.

As dimensões, a estrutura e a forma de operação do centro deverão ser determinadas em função das atividades de pesquisa, difusão e transferência de conhecimento a serem executadas. Em particular, o centro deverá ser operado por uma instituição-sede. A associação com outras instituições do Estado de São Paulo será considerada como fator de valorização da proposta e, em alguns casos, poderá ser essencial.

O financiamento das atividades será por cinco anos, sendo possível a prorrogação por até dez anos. Os recursos alocados poderão ser utilizados com grande grau de autonomia; em contrapartida, a Fapes e a Citrosuco farão acompanhamento permanente, com avaliações periódicas das atividades.

Todas as propostas serão submetidas à assessoria internacional e deverão ser apresentadas em inglês pelo Sistema de Apoio à Gestão (SAGe) da Fapesp.

A chamada de propostas está disponível em: fapesp.br/16420.