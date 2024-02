Fatecs voltam às aulas com presença de cerca de 90 mil estudantes

As 77 Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) começam as atividades do ano letivo de 2024 nesta quinta-feira (15) em todas as regiões paulistas. As unidades recebem cerca de 90 mil estudantes, sendo mais de 19 mil calouros – 14,5 mil ingressantes pelo Vestibular e outros 4,8 mil pelo Provão Paulista Seriado, novo modelo de avaliação do Governo de São Paulo que permite acesso direto de alunos da rede pública a cursos superiores gratuitos.

“A cada semestre as Fatecs oferecem a milhares de jovens a oportunidade de acesso a uma educação profissional pública e de qualidade”, ressalta o coordenador de Ensino Superior de Graduação do CPS, Rafael Ferreira Alves. “O tecnólogo formado pelas Fatecs desenvolve competências e habilidades para melhorar os processos de gestão e inovação tecnológica, com o uso ou criação de novas tecnologias na solução de problemas complexos.”

Novidades

Neste primeiro semestre de 2024, as Fatecs passam a contar com mais três opções de graduação – totalizando 93 cursos superiores de tecnologia. Duas delas são oferecidas pela Fatec São Paulo, localizada no bairro do Bom Retiro, na Capital: Paisagismo e Jardinagem, com 40 vagas, à tarde; e Produção Cultural, com 40 vagas, no período da manhã. A outra, Ciência de Dados para Negócios, é ministrada na Fatec Votorantim, localizada na Região de Sorocaba – são 35 vagas no período da noite.

“A ampliação do nosso catálogo de cursos é fundamental para atender às constantes atualizações dos diversos setores produtivos. Desta forma, mantemos a oferta de formação profissional e tecnológica de qualidade em sintonia com as demandas da sociedade”, comenta Alves.

Integração

Na Fatec Bauru, veteranos e ingressantes são recebidos com um painel “instagramável” para tirarem fotos, além de televisores com informações referentes aos horários de aulas e mapa da unidade com a localização das salas para os ingressantes. “Cada nova turma terá a apresentação do seu curso em sala de aula e os calouros receberão ainda um mimo nesse primeiro dia: balas e bombons”, explica a diretora da unidade, Wangner Barbosa da Costa.

O espaço “instagramável” também é uma das atrações do primeiro dia de aula na Fatec Araras, na Região de Campinas. A unidade oferece ainda palestras, tour pelo campus e apresentações musicais aos estudantes.

A Fatec Jundiaí também organiza um tour para que os calouros conheçam o campus e participem de palestra para orientação sobre temas como uso de drogas, assédio, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e defesa cibernética. “É uma forma de os novos alunos conhecerem o que faculdade pode oferecer e quais as oportunidades para desenvolver a carreira”, comenta o diretor da Fatec, Francesco Bordignon.

Logo nos primeiros dias de aula, em 20 de fevereiro, a Fatec Pompeia, localizada na Região de Marília, promove um encontro de integração aos estudantes por meio do Fatec Day. O evento debate temas relevantes para o desenvolvimento profissional e social, com enfoque especial no papel das mulheres no setor agrícola. A programação conta com palestras e networking com empresas do ramo do agronegócio.

Semana de planejamento

Para preparar a equipe de gestores, professores e demais servidores, todo início de semestre, a Unidade de Ensino Superior de Graduação (Cesu) do Centro Paula Souza (CPS) promove a Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico (SPAP). A 14ª edição do evento teve como tema Dificuldades e transtornos de aprendizagem.

Nos dias 1º e 2 de fevereiro, foram realizadas duas mesas-redondas virtuais com a participação de especialistas no assunto: a psicopedagoga Talita Pazeto, a consultora pedagógica inclusiva Fabiana Leme, a responsável pela Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência do CPS, Cristiane Alves; Alex Barbosa, também da Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência; e a coordenadora de projetos de Gestão Pedagógica e Inclusão do CPS, Marília Schimit.

De 5 a 9 de fevereiro, a SPAP continuou internamente em cada Fatec, com reuniões dos diretores com equipe de coordenadores, professores e servidores e diversas atividades.

Entre os temas das palestras ministradas na Fatec Sorocaba, por exemplo, estiveram competências socioemocionais do tecnólogo e inteligência artificial na educação. Também foram oferecidas capacitação sobre plano de ensino por competências e oficina sobre tecnologias digitais aplicadas à educação. Houve ainda apresentações sobre dois setores do CPS: a Comissão Permanente de Orientação e Prevenção contra Assédio Moral e Sexual (Copams) e a Ouvidoria da instituição.

“A Fatec Sorocaba está comprometida em oferecer um ambiente acadêmico de excelência, proporcionando aprendizado de qualidade e oportunidades de crescimento”, afirma o diretor da unidade, Adilson Rocha. “A SPAP é uma oportunidade valiosa para troca de conhecimentos e alinhamento de práticas pedagógicas. Desejamos a todos um semestre produtivo, repleto de aprendizado, colaboração e realizações.”

Na Fatec Tatuí, na mesma região, foram organizadas palestras sobre como implantar a cultura maker nos cursos superiores de tecnologia, desenvolvimento de pessoas e trabalho em equipe, fluxo da comunicação e integração de dados no ambiente administrativo.

A cultura maker também foi tema de capacitação na Fatec São José do Rio Preto. Na Fatec Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo, relatos de experiências e práticas de sala de aula foram alguns dos assuntos abordados.