Turismo de SP deve gerar R$ 304 bilhões em movimentação econômica em 2024

O turismo de São Paulo continua em alta este ano, de acordo com projeção divulgada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens de SP (Setur-SP). O Estado deve ultrapassar os 49 milhões de turistas até dezembro, número recorde da série histórica, gerando 46 mil novos postos de trabalho formais diretos e movimentando R$ 304 bilhões na economia.

“É uma expansão sólida e sustentável em todos os sentidos. O turismo paulista se tornou uma das principais apostas da economia de São Paulo, seja pela abrangência da cadeia, que inclui gastronomia, transporte e comércio; seja pela rapidez e pelo dinamismo com que converte novas oportunidades em empregos e renda para a população”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

O PIB do turismo paulista deve crescer 5,1%, ocupando um percentual cada vez mais relevante. Pelas projeções, o turismo de São Paulo vai representar 9,6% de todas as riquezas produzidas pelo Estado, gerando 46 mil novos postos de trabalho, um acumulado que deve chegar a 937,8 mil em 2024. De acordo com o Seade, para cada emprego direto criado no setor, são gerados outros dois indiretos.

O fluxo de turistas também aumenta em destinos do litoral, interior e capital, ultrapassando os 46,8 milhões de brasileiros em São Paulo e a 2,3 milhões de estrangeiros no Estado este ano. A alta do turismo é estimulada, em grande parte, pelo avanço da conectividade aérea, a partir de ações como o acordo da Setur-SP com as empresas aéreas, reduzindo os impostos que incidem sobre os combustíveis em troca do aumento do número de voos.

Em janeiro, o Governo de São Paulo anunciou a criação do Distrito Turístico do Centro, o primeiro urbano do Brasil, parte de um conjunto de iniciativas de fomento à requalificação da área central da cidade. A ação promove a criação de um território seguro e sustentável a partir de corredores turísticos, fachadas ativas, novas habitações e postos de trabalho, com o incentivo à instalação de novos negócios, benefícios econômicos, fiscais e de crédito. O Turismo de SP marcou presença na World Travel Market London 2023 – WTM, que aconteceu entre os dias 6 e 8 de novembro, no ExCel, em Londres, Inglaterra.

A Secretaria de Turismo e Viagens de SP esteve presente participando no Destino Brasil – Estande da Embratur apresentando ofertas de destino de natureza, como o Vale do Ribeira, Circuito das Águas, Mantiqueira e Serra do Itaqueri; além de destinos de gastronomia, cultura, história e mais. Além disso, como o Reino Unido é o sexto maior emissor de turistas para São Paulo, sendo um importante mercado para o fomento do turismo, o objetivo foi fortalecer o Turismo de Negócios e divulgar destinos de natureza, observação de vida Silvestre, afroturismo, eventos, entre outros.

A Setur-SP também realizou uma outra ação apoiando a nova rota de voo da Virgin que fará Londres x São Paulo. A previsão de início é para maio de 2024, onde a companhia aérea irá operar diariamente do Aeroporto de Londres-Heathrow para o Aeroporto de Guarulhos em São Paulo com o Boeing 787-9 Dreamliner.