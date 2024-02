Uso de inteligência artificial no Instituto de Radiologia da USP agilizará laudos

De acordo com o docente, ao longo dos últimos anos havia previsões de que a inteligência artificial pudesse substituir os especialistas e profissionais da radiologia, como uma espécie de ameaça. No entanto, ele conta que essa ferramenta tornou-se grande auxiliadora dos profissionais da área, produzindo laudos com mais precisão e aumentando a produtividade e eficiência dos processos clínicos.

O especialista conta que os laudos médicos seguiam a mesma formatação de décadas atrás, quando começaram a ser implementados. Ele conta que a parceria do laboratório com a Amazon proporcionou que a IA Generativa conseguisse modernizar essa produção de laudos, de modo que seguissem os padrões de segurança e de dados exigidos pelas legislações recentes.

“O primeiro grande projeto nessa parceria foi a transformação tecnológica do laudo, já que a radiologia, com a ressonância magnética e medicina nuclear, evoluiu bastante ao longo dessas últimas décadas. Portanto, nós queremos fazer com que o laudo também possa acompanhar essa evolução tecnológica”, informa.