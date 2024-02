USP recebe mais de 11 mil novos alunos, com 1,3 mil vindos do Provão Paulista

O Provão Paulista é uma das quatro modalidades de ingresso na USP. No vestibular 2024, do total de 11.147 vagas ofertadas pela Universidade, 8.147 são destinadas para a seleção pela prova da Fuvest; 1.500 vagas são para o processo seletivo Enem-USP; e 1.500 vagas são para o Provão Paulista.

Além dessas formas de acesso, também são oferecidas até 200 vagas extras a estudantes do Ensino Médio que participaram e tiveram um bom desempenho em olimpíadas acadêmicas nacionais e internacionais.

Lançado em julho do ano passado, o Provão Paulista Seriado é uma parceria das universidades paulistas com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, concebida para aumentar a representatividade dos estudantes das escolas públicas, especialmente as do Estado de São Paulo, no vestibular.

De acordo com Segurado, “uma análise de dados dos nossos últimos vestibulares apontou para um baixo percentual de estudantes da rede pública paulista que se inscreviam no vestibular da Fuvest e apenas 16% se submeteram ao Enem. Por exemplo, no vestibular 2023, dos 400 mil estudantes da rede pública do Estado de São Paulo, apenas 8% se inscreveram para a prova da Fuvest. Ou seja, a maior parte desses estudantes estava se autoexcluindo do vestibular, eliminando qualquer possibilidade de ingressar em uma universidade pública”

O Provão será realizado todos os anos e o acesso às vagas nas universidades será obtido pela nota acumulada pelos alunos na avaliação seriada. Excepcionalmente em 2024 foi considerada apenas a nota dos alunos do terceiro ano; no vestibular de 2025, serão consideradas as notas das provas realizadas no segundo e no terceiro ano; e nos vestibulares seguintes serão considerados os resultados nas provas aplicadas ao longo das três séries.

Recepção aos calouros

Os novos alunos terão em todos os campi uma semana inteira de atividades sociais, esportivas e culturais, reuniões com estudantes e familiares, apresentação dos cursos e das diversas áreas da Universidade que vão marcar o início do ano letivo. Na programação das unidades de ensino também haverá campanhas de doação de sangue e de cabelos, doação de medicamentos e outras ações sociais. O objetivo é buscar a integração entre calouros e veteranos, além de oferecer aos novos alunos dicas e informações sobre a vida universitária.

Os novos alunos serão recebidos pela campanha “Viver a USP é melhor que sonhar”, que estará em cartazes, totens, banners e faixas espalhadas pelos campi. Criada por alunos do curso de Publicidade da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, sob a coordenação do professor Heliodoro Teixeira Filho, o Dorinho, a campanha busca enviar mensagens para os novos alunos se sentirem acolhidos, para transmitir os valores cultivados pela Universidade (humanismo, excelência, universalismo e solidariedade) e também para divulgar o Disque-Trote.