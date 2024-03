‘Dia D’ de combate à dengue: Centro Paula Souza entra na campanha estadual de prevenção

O Governo de São Paulo convocou, para esta sexta-feira (1), todos os 645 municípios para o “Dia D de Mobilização Estadual” contra o mosquito da dengue. As Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) também ingressaram na campanha. A iniciativa prevê debates em sala de aula e mobilização dos jovens sobre o combate a criadouros do Aedes Aegypti, além de ações de limpeza regulares nas unidades de ensino, com foco na remoção de recipientes que acumulam água, como garrafas, latas e vasos de plantas. A Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec) do CPS elaborou um cartaz e um guia de orientação sobre o tema.

A ação intersecretarial de combate aos criadouros do mosquito transmissor da dengue foi anunciada pelo Centro de Operações de Emergências (COE) e terá a participação das secretarias estaduais da Saúde, Educação, além da Defesa Civil, com reforço do Exército Brasileiro e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems). Além de atividades especiais nas escolas, haverá orientação à população e fortalecimento das ações de combate à doença nas residências.

Jogo educativo online

O Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), disponibiliza o jogo gratuito Contra a Dengue 3 – No Mundo Digital, com o objetivo de conscientizar crianças e jovens sobre as medidas de combate à proliferação do mosquito.

No enredo da trama, a protagonista Sophia deve encontrar e eliminar todos os focos de dengue, forma mais eficiente de combater o mosquito. Ao longo da jornada, a menina será ajudada pelos irmãos mais velhos para cobrir pneus velhos, guardar devidamente o lixo e colocar areia nos pratos de vasos de plantas. A cada nova visita ao mundo digital, a configuração do game muda, possibilitando desafios variados e horas de entretenimento educativo.

Dengue 100 dúvidas

Quando o assunto é dengue, uma das perguntas mais comuns é: Quem está infectado pela dengue deve evitar algum tipo de medicamento? E a resposta é sim. Alguns remédios não devem ser ingeridos por quem tem suspeita de dengue. Afinal, um dos possíveis sintomas da doença viral transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti é o sangramento. Essa manifestação se agrava com a utilização de medicamentos com ácido acetilsalicílico (aspirina, por exemplo), anti-inflamatórios não hormonais ou corticóides.

Para esclarecer essas e outras questões, a Secretaria de Estado da Saúde lançou o portal Dengue 100 Dúvidas com as cem perguntas mais frequentes sobre dengue, zika e chikungunya nos buscadores da internet. A ferramenta desmitifica fake news que circulam em redes sociais e orienta a população sobre as doenças. O acesso está disponível no link: www.dengue100duvidas.sp.gov.br.