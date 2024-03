Dia da Mulher: SP leva emprego, cursos gratuitos e crédito na estação Tatuapé do Metrô

Mulheres que estão em busca de emprego, qualificação profissional, acesso a crédito para empreender ou até mesmo de orientações para elaboração de currículos poderão ser beneficiadas em uma ação em celebração ao Dia Internacional das Mulheres. A iniciativa de empregabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) vai integrar a ação “Estação Mulher”, parceria do Metrô de São Paulo com diferentes secretarias do Governo de SP, e será realizada nos dias 7 e 8 de março na estação Tatuapé, na zona leste da capital.

Ao todo, serão mais de 5 mil vagas de emprego disponíveis na região metropolitana. As interessadas poderão receber carta de encaminhamento do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) para o recrutamento das empresas contratantes, de acordo com o perfil profissional de cada uma delas. Dentre as oportunidades, se destacam técnico de vendas, assistente administrativo, auxiliar de contabilidade, entre outras. Importante levar documento e carteira profissional para concorrer às vagas de trabalho.

A equipe da SDE também vai dar dicas de como elaborar currículo e como se comportar durante uma entrevista de emprego, mas se o problema for a falta de qualificação, haverá atendimento no local para inscrição nos cursos gratuitos do Qualifica SP. Serão 6.500 vagas de cursos remotos voltados para mulheres, além de vagas exclusivas para o público feminino no curso de gasista.

A ação também contará com a linha de crédito Empreenda Mulher, do Banco do Povo, que oferece condições especiais visando estimular a atividade empreendedora atrelada à capacitação delas.