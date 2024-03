Governo de SP libera R$ 7 mi para o GPACI, que trata crianças com câncer em Sorocaba

O governador de SP, Tarcísio de Freitas, anunciou a liberação de R$ 7 milhões em recursos do fundo estadual da saúde ao Hospital Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (GPACI) nesta terça-feira (5), em Sorocaba, durante visita ao local. O aporte vai permitir que a unidade invista na aquisição de equipamentos e insumos destruídos durante uma grande enchente no começo do ano.

Referência para o tratamento de câncer infantil para 48 cidades da região, o GPACI também recebeu medicamentos e insumos da Secretaria Estadual da Saúde para restabelecer os atendimentos.

O aporte anunciado por Tarcísio será pago já nesta quarta-feira (6), por meio de convênio com a Prefeitura de Sorocaba. O GPACI vai usar a verba na compra de um novo tomógrafo e outros equipamentos fundamentais para o diagnóstico do câncer.

“Após o hospital avaliar os prejuízos, em torno de R$ 7 milhões, nós tínhamos feito uma visita aqui na ocasião, e agora retornarmos para confirmar o repasse desse recurso. Parabenizo os profissionais do GPACI que fazem a diferença para milhares de famílias”, ressaltou o governador ao formalizar o repasse do recurso.

Anualmente, o Governo do Estado repassa ao GPACI pouco mais de R$ 603 mil para manutenção e custeio das despesas do hospital.