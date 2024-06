Cidades da Serra da Mantiqueira têm policiamento reforçado durante a Operação Inverno

Cerca de 300 policiais militares reforçam o policiamento na região da Serra da Mantiqueira desde quinta-feira (27). A Operação Inverno tem como objetivo aumentar a segurança nas cidades do entorno por causa da temporada, que deve atrair cerca de 2 milhões de turistas. Além de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal também recebem visitantes neste período por conta das baixas temperaturas e belas paisagens.

A Polícia Militar (PM) lançou a operação em Campos do Jordão. O evento contou com o comandante-geral da PM, Cássio Araújo de Freitas, que destacou a participação das equipes de radiopatrulhamento e unidades especializadas da corporação. A operação, que se estende até 30 de julho, conta com a participação de efetivos das Polícias Ambiental e Rodoviária, Bombeiros e Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

“Este ano nos preparamos para atender uma população de até dois milhões de pessoas. Vimos alguns estados com esse tipo de turismo que passaram por dificuldades, por isso, aumentamos nossa capacidade de atendimento. Uma polícia estadual tem que atender a população para onde quer que ela se desloque”, disse o comandante durante o evento.

A operação conjunta das forças de segurança deste ano foi planejada com base nos indicadores criminais e de acordo com o fluxo de turistas que as três cidades devem receber. Conforme a Polícia Civil, nas férias de 2023, houve nove roubos e 35 furtos nos municípios da região.

Durante o Festival de Inverno, a Polícia Civil manterá a Delegacia de Campos do Jordão funcionando ininterruptamente. As demais cidades terão o atendimento reforçado inclusive aos fins de semana. Para agilizar o registro de ocorrências, os agentes poderão realizar a lavratura de flagrantes remotamente.

Os turistas também poderão contar com o ônibus que compõe a unidade móvel da Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur), que estará equipado para registrar qualquer tipo de ocorrência.

O ônibus possui toda a infraestrutura necessária para o atendimento das vítimas. A unidade ficará de 16 a 29 de julho no bairro Capivari, em Campos do Jordão.