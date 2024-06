Polícia prende homem com 350 mil maços de cigarros contrabandeados no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária encontrou 350 mil maços de cigarros contrabandeados em meio à carga de um caminhão na quarta-feira (26). A apreensão aconteceu em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. O motorista foi preso em flagrante no local.

Durante o desdobramento da Operação Impacto, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (Tor) suspeitou de um motorista que passava pelo km 310 da rodovia Marechal Rondon.

LEIA TAMBÉM: Motorista é preso após tombar carreta com mais de 300 mil cigarros contrabandeados

Momentos depois, os policiais realizaram a abordagem e encontraram no compartimento de carga cerca de 700 caixas com maços de cigarros. Tudo foi encaminhado à Receita Federal, onde a contagem será concluída.

Segundo as informações, o suspeito havia recebido as caixas no Paraguai. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Marília.

Drogas com passageira em Andradina