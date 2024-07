Centro Paula Souza divulga lista de aprovados para cursos técnicos do Pronatec

Está disponível a lista de aprovados para 400 vagas em cursos técnicos gratuitos do Centro Paula Souza oferecidos por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As aulas serão ministradas em 10 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) ou classes descentralizadas de Etecs, que funcionam em escolas estaduais (EE) da Secretaria da Educação (Seduc-SP), localizadas em diferentes regiões da capital.

Os aprovados receberão um e-mail com a convocação. Para efetuar a matrícula, é necessário responder ao e-mail e confirmar o interesse na vaga, anexando os seguintes documentos: RG, CPF, foto 3×4 recente e Histórico Escolar, com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, cursado integralmente em escola da rede pública. O convocado deve ficar atento e seguir todas as orientações encaminhadas pela Etec, concluindo o processo de matrícula até sexta-feira (5).

Após o prazo, quem não cumprir os requisitos será desclassificado e perderá o direito à vaga, que será liberada para a segunda chamada, programada para o dia 9. Mais detalhes sobre cronograma, documentação e procedimentos para matrícula podem ser consultados na portaria oficial.

Seleção e bolsa-auxílio

Financiado pelo Ministério da Educação (MEC), o Pronatec tem como foco jovens de baixa renda. O participante do programa recebe um subsídio financeiro para auxiliar na alimentação e no transporte. O valor é calculado com base na frequência das aulas e pode chegar a R$ 500 mensais, sendo depositado exclusivamente na conta corrente do beneficiário.

Com duração de três semestres, as formações oferecidas estão distribuídas entre as áreas de Gestão e Negócios (Administração, Logística, Marketing e Recursos Humanos) e Informação e Comunicação (Desenvolvimento de Sistemas e Informática). Para participar dos cursos, não há cobrança de taxa e nem Vestibulinho. A seleção dos candidatos é feita por ordem de inscrição, tendo como prioridade beneficiários de programas federais de transferência de renda. O início das aulas está previsto para o dia 24 de julho. Os detalhes estão disponíveis na página cps.sp.gov.br/pronatec.