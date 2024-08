Governo de SP realiza Circuito Mais Mulher em Praia Grande

O Circuito Mais Mulher: SP Por Todas, realizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, será realizado neste domingo (11), às 8h, no bairro Caiçara, em Praia Grande.

“A nossa intenção é levar confiança, autoestima para as mulheres por meio do esporte. Neste ano ele vem com uma bandeira fundamental de empoderamento feminino”, disse a secretária de Esportes, coronel Helena Reis.

Com 3 mil inscrições gratuitas disponibilizadas, a corrida de rua terá três percursos: 3 km, 5 km e 10 km. As atletas inscritas terão acesso a buffet de café da manhã, frutas, água e isotônico, além da medalha de participação. Os kits são compostos por uma viseira, camiseta e sacola.

A retirada dos kits será feita no dia 10 de agosto, das 10h às 16h, no Ginásio da SEEL – Avenida Ministro Marcos Freire, 33579, Bairro Tupiry.

O circuito terá mais cinco etapas nas cidades de São José do Rio Preto (25/8), Guarulhos (29/9), São Paulo (13/10), Ribeirão Preto (10/11) e Araçatuba (7/12). Mais informações no circuitomaismulher.sp.gov.br.

Circuito Mais Mulher

O Circuito Mais Mulher tem como objetivo promover a atividade física, saúde, bem-estar e autoestima da mulher. As etapas trazem conceitos importantes e que influenciam no cotidiano do público feminino, como motivação, foco, superação de limites, integração e autovalorização, transmitindo-os de forma dinâmica por meio do esporte e das atividades secundárias que os integram.

Nesta terceira edição, o Circuito Mais Mulher se juntou ao movimento São Paulo por Todas, do Governo do Estado de São Paulo, que dá destaque às iniciativas no âmbito social, econômico e de segurança das mulheres, e criar novas medidas como o Abrigo Amigo e Protocolo Não Se Cale. Mais informações em portaldamulherpaulista.sp.gov.br.