Campanha do Agasalho: Governo de SP reforça importância de doações durante frente fria

Com a frente fria que atravessa o estado de São Paulo desde a última quinta-feira (8), provocando queda de temperatura e pancadas de chuva, as doações para a Campanha do Agasalho se mostram cada vez mais importantes. Neste ano, a ação solidária promovida pelo Fundo Social do Estado de São Paulo tem foco na doação de cobertores novos e peças de inverno como blusas de frio, luvas, meias, cachecóis e gorros.

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de SP (CGE), as mínimas no Estado poderão chegar a 2ºC (Campos do Jordão) e 7ºC na capital paulista nesta segunda-feira (12). A previsão completa para este período está disponível no instagram da Defesa Civil. Nesta terça-feira (13), a mínima na capital também deverá chegar a 7ºC e o recorde de frio será em Campos do Jordão, que registrará 3ºC.

Até o momento, foram doados 28.684 cobertores e 150 caixas de roupas, totalizando 12,8 mil peças. Também foram arrecadados R$1.391.537,98 em doações em dinheiro, que serão utilizados para a compra de cobertores novos.

Todos Precisam de um Manto

Neste ano, a ação solidária tem parceria com times paulistas e recebeu o slogan “Todos Precisam de um Manto”, com foco na doação de cobertores novos. Participam da iniciativa nove clubes do estado: Ponte Preta; Botafogo de Ribeirão Preto; Novorizontino; Ituano; Mirassol; Red Bull Bragantino; Santos; São Paulo e Palmeiras.

A iniciativa leva ações nos estádios durante partidas de futebol das séries A e B do Campeonato Paulista e também conta com o reforço de alguns jogadores, que gravaram mensagens incentivando a doação.

Cobertômetro

Para acompanhar as doações que estão sendo realizadas para a Campanha do Agasalho o Fundo Social lançou o “Cobertômetro”, um indicador de doações disponível na página oficial da Campanha. Este indicador inédito permitirá acompanhar a atualização de todas as doações realizadas para a Campanha do Agasalho. O Cobertômetro apresenta as doações de cobertores, segmentadas por contribuições vindas do interior do Estado e pela Capital, além de exibir os donativos em dinheiro feitos para a campanha.

O Fundo Social também adquiriu 125 mil cobertores com recursos próprios, que estão sendo distribuídos entre os municípios paulistas conforme o cruzamento de dados entre o CadÚnico, cadastro nacional de informações sobre famílias de baixa renda existentes no país, e os municípios que registram as temperaturas mais baixas no Estado de São Paulo.

Para doar para a Campanha do Agasalho na capital, as pessoas devem se dirigir ao depósito do Fundo Social, no Jaguaré. Quem preferir também poderá realizar sua doação diretamente na conta corrente da Campanha. Veja mais detalhes abaixo:

Doações em dinheiro:

Conta Corrente: 19.771-8

Agência: 1897-X (Banco do Brasil)

CNPJ/MF: 44.111.698/0001-98

Doações de cobertores e outras peças de inverno:

Capital: Fundo Social de São Paulo, Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré – São Paulo/SP (Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

Demais cidades: Postos definidos pelas prefeituras locais