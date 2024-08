Festa do Peão de Boiadeiro em Barretos tem delegacia móvel e aumento de policiais

Para garantir o bom aproveitamento da 69ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, as Polícias Civil e Militar montaram um esquema minucioso de segurança, que inclui o reforço no efetivo, patrulhamentos, operações e até atividades educativas. A tradicional festa, que acontece entre os dias 15 e 25 de agosto, movimenta o turismo e atrai milhares de pessoas na cidade de Barretos, no interior de São Paulo.

As equipes montaram uma delegacia móvel no parque Peão de Barretos, onde ocorre a tradicional comemoração, para atendimento de turistas, registros de ocorrência e orientação, durante o horário do evento. O plantão policial, que fica na avenida Dezessete com a rua Doze, permanece funcionando 24 horas, também com o reforço de agentes.

Parte das equipes da Polícia Militar Rodoviária estará nas rodovias para ações de policiamento preventivo e fiscalização do tráfego.

Para isso, os policiais desencadearam a Operação Direção Segura em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A ação conta com mais de 100 militares e 200 vagas de atividade de Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho do Policial Militar (Dejem).

Outra parte da equipe estará entre os participantes da Festa Peão do Boiadeiro, com ações educativas com o objetivo de conscientizar os condutores sobre os perigos de dirigir após o consumo de álcool e alertar sobre as consequências que essa prática pode acarretar, tanto para o motorista quanto para os demais usuários das vias.

Além disso, conforme a PM Rodoviária, serão realizadas atividades educativas para as crianças no Parque do Peãozinho, “visando conscientizá-las sobre a importância da segurança no trânsito e formar cidadãos responsáveis desde cedo”.

As rodovias com mais reforço no policiamento são:

• SP 326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima, do quilômetro 357 ao 468, centralizando diversas equipes nas áreas que cercam o parque do Peão de Boiadeiro.

• SP 425 – Rodovia Assis Chateaubriand, nas proximidades do quilômetro 97, local de acesso à avenida das Comitivas, no trecho compreendido entre o quilômetro 102 e 81, e demais vias de acesso ao evento.