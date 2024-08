Resultados do Ideb mostram que Etecs se destacam no ensino público de SP

De acordo com os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, o Centro Paula Souza (CPS) se sobressai entre as opções de ensino público no Estado de São Paulo. Das 100 primeiras públicas paulistas, 73 são Escolas Técnicas Estaduais (Etecs).

“O Ideb coloca em números o empenho de nossos estudantes e professores, bem como o compromisso da instituição com a excelência da educação para além da formação técnica”, ressalta a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá.

A média das Etecs no índice Ideb é de 5,6 pontos, superior à média do Ensino Médio no Brasil (4,3), no Estado (4,2) e à meta estabelecida pelo Governo Federal (5,2). O destaque individual é a Etec de Registro, no Vale do Ribeira, que aparece em quarto lugar com índice Ideb de 6,7.

“Mérito do comprometimento de toda a comunidade”, afirma o o diretor da unidade, Alex Sanders Moreira Rosa. “Temos uma equipe comprometida com o trabalho e com o futuro dos estudantes. A unidade também vem coletando outros resultados que evidenciam a qualidade do ensino, como o excelente desempenho dos jovens no Provão Paulista e no Pisa, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos”, diz.

Entre as melhores

Entre as 50 melhores escolas públicas do Estado, estão 34 unidades do CPS, incluindo as Etecs Júlio de Mesquita, de Santo André; Juscelino Kubitschek de Oliveira, de Diadema; e a Etec de Mauá, todas na Região Grande ABC. Reduzindo o recorte para as 20 primeiras colocadas, aparecem 12 Etecs.

Das 100 melhores escolas públicas de Ensino Médio do País, o Estado de São Paulo marca presença com 24 unidades, sendo 16 Etecs, duas escolas estaduais, três federais, uma municipal e duas escolas ligadas a universidades (USP e Unesp).

Divulgação

Os dados do Ideb 2023 foram divulgados na quarta-feira (14), na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF), pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, além do diretor de estatísticas educacionais do Ideb, Carlos Eduardo Moreno Sampaio. Na transmissão, o ministro destacou a importância das escolas técnicas para a evolução do Ensino Médio nacional. “Fizemos uma pesquisa e 80% dos jovens consultados em 2023 querem a formação técnica integrada ao Ensino Médio, o que melhora a retenção ao mesmo tempo em que entrega um jovem mais preparado à sociedade”, comentou.

Sobre o Ideb

Criado em 2007, o Ideb reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar (aprovação, retenção e evasão) e as médias de desempenho nas avaliações.

20 melhores escolas Públicas do Estado

50 melhores escolas Públicas do Estado

100 melhores escolas Públicas do Estado

100 melhores escolas Públicas do Brasil