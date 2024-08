Obras do Rodoanel Norte avançam 5% após início da concessão

As obras do Rodoanel Norte, retomadas em 25 de abril deste ano, já avançaram 5% nos primeiros três meses e seguem o cronograma de execução definido pela concessionária Via Appia, responsável pelas obras.

Os trabalhos foram iniciados com seis meses de antecedência contratual. Os avanços foram apresentados pela empresa à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

De acordo com o relatório apresentado pela concessionária, nesses três meses de trabalho já foram realizados serviços topográficos e sondagens, inspeções em obras de artes especiais, limpeza de objetos e do sistema de drenagem, construção de estradas de serviço e acessos em toda a extensão do Rodoanel Norte, além do início das intervenções no tronco da rodovia.

Segundo a Via Appia, esses serviços vão garantir a segurança, qualidade, durabilidade e eficiência das obras, fornecendo informações precisas para o planejamento e execução para que a evolução da construção siga o cronograma.

Sobre o Rodoanel Norte

As obras do Rodoanel Norte foram retomadas em abril deste ano, cerca de seis meses antes do firmado em contrato. Com investimento previsto de R$ 3,4 bilhões, as obras devem gerar mais de 10 mil empregos até a conclusão das intervenções.

O trecho tem 44 quilômetros de extensão e seu trajeto passa pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos. As obras foram divididas em dois trechos, o primeiro entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2025 e, o segundo, da Rodovia Fernão Dias até a Av. Raimundo Pereira de Magalhães, na capital, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2026.