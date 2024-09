SP notifica mais de 1 milhão de veículos com débitos de IPVA de 2021 a 2024

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) notificou proprietários de 1.417.822 veículos que apresentam débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos exercícios de 2021 a 2024. A relação foi publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (30).

O lote de notificações reúne 1.418.462 débitos (cada veículo pode ter débito em mais de um exercício) que totalizam R$ 1.953.456.500,53.

Exercício Nº de débitos Valor (R$) 2021 180 R$ 208.975,38 2022 272 R$ 457.886,33 2023 983 R$ 1.587.923,87 2024 1.417.027 R$ 1.951.201.714,95

O proprietário do veículo pode consultar a notificação de maneira on-line, por meio de seu CPF/CNPJ ou placa do veículo neste link. Na plataforma é possível visualizar sua identificação e a do veículo, além dos valores do imposto, da multa incidente e dos juros por mora.

