Escola da Inclusão de SP abre inscrições para curso de Introdução em Libras

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) abre nesta terça (8) as inscrições para o curso “Introdução à Libras”. Com 1,5 mil vagas disponíveis, as aulas online integram a Escola da Inclusão, ambiente virtual dedicado à promoção e à disseminação do conhecimento sobre inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. A iniciativa é resultado da parceria entre a SEDPcD e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Os alunos matriculados poderão acessar os conteúdos e aulas ministrados por professores surdos com formação específica na área e, ao final do curso, receberão o certificado de conclusão.

Leia reportagem completa na Agência SP