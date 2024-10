Provão Paulista: estudantes da 3ª série do Ensino Médio iniciam provas nesta quarta

Estudantes da rede estadual participam do primeiro dia de aplicação do Provão Paulista Seriado 2024 nesta quarta-feira (30). Os candidatos responderão as questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além da elaboração de uma redação. Em todo o Estado, a prova será aplicada no período da manhã, às 8h, e os portões das escolas fecharão às 7h45.

Estão em disputa 15.390 vagas, sendo 1.500 para a Universidade de São Paulo (USP), 934 para a Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

