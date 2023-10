Policlínica Zona Norte atende mais de 1 mil pessoas no fim de semana

Francine Maia

Eduardo Soares

Em apenas dois dias, sábado e domingo (30/9 e 1/10), a Policlínica Dona Leonil Crê Bortolosso, na zona Norte, atendeu mais de mil pacientes cadastrados na regulação de vagas do município. A ação realizada das 7 às 19 horas no fim de semana, contou com atendimentos nas especialidades médicas de otorrinolaringologista, oftalmologia, vascular, psiquiatria, endocrinologia infantil, ortopedia, urologia e avaliação de cirurgia geral.

Para a aposentada Elineusa de Oliveira, de 67 anos, a ação foi uma oportunidade para seu esposo Getúlio de Souza, de 82 anos, fazer uma avaliação com o oftalmologista, após a cirurgia de catarata. “Recebemos a ligação e ficamos muito felizes nessa revisão, porque ele usa colírio contínuo há bastante tempo e precisávamos saber se tinha que mudar”, explicou.

“Nós que trabalhamos durante a semana, muitas vezes não conseguimos vir na consulta médica, então essa ação no fim de semana é ótima. Eu precisava muito passar num especialista, tive uma convulsão, acordei numa ambulância e isso nunca tinha acontecido, então estar aqui na Policlínica no sábado, sem perder o dia do trabalho, vai me ajudar muito”, afirmou a cuidadora, Josefa Menezes, de 49 anos.

Além dos atendimentos com as especialidades médicas, a ação em saúde na Atenção Básica no município ainda realizou exames de audiometria, densitometria óssea, endoscopia digestiva alta e raio X. Os pacientes atendidos foram informados da ação com antecedência, através da Central de Regulação.