Prefeitura inicia reforma da UBS do Portal D’ Oeste

Marco Borba

Arquivo Secom

A Prefeitura de Osasco iniciou a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Portal D’ Oeste, na zona Norte. Estão previstas a ampliação de salas, reforma geral da unidade, manutenção do telhado e pintura geral. O atendimento ao público continua sendo feito normalmente porque as obras acontecem no período noturno e nos finais de semana.

Os moradores do bairro que participaram terça-feira, 03/10, da reunião com representantes da Prefeitura sobre o mutirão Amor por Osasco comemoraram o início da obra, uma reivindicação da comunidade local.

Também participaram da reunião moradores do Jardim Bonança. Na zona Norte da cidade, a Prefeitura também está reformando as UBSs do Jardim Mutinga, Jardim Piratininga e Jardim Baronesa.

Até o final de semana o Portal D’ Oeste e Jardim Bonança receberão serviços de zeladoria com a limpeza de bocas de lobo, remoção de entulho e veículos abandonados em vias públicas, poda de árvore, tapa-buraco e recapeamento.

Durante o encontro, do qual também participou o deputado estadual Gerson Pessoa, secretários municipais e servidores conversaram com munícipes sobre as demandas e prioridades dos bairros atendidos pelo mutirão e informaram as benfeitorias já feitas nos últimos anos no local, como a entrega da primeira UBS do Bonança (UBS Eliomar Reis de Oliveira, na Rua Gilson Nardoni Rodrigues, 147), reforma da Emef Professor Manoel Barbosa de Souza e da creche Ezio Melli, obras de contenção de talude na Rua Campos do Jordão, e reforma e implantação de gramado sintético no campo de futebol do Portal D’ Oeste.

Outras ações e obras estão em andamento na cidade, como a entrega de notebooks para cerca de 24 mil professores e alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental e construção do Hospital da Criança e da Mulher, no Jardim Piratininga.