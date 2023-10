Autoridades mirins vivenciam dia inesquecível no Hopi Hari

Juliana Oliveira

Caio Henrique e Edu Soares

Inesquecível! Assim pode ser definida a quinta-feira, 05/10, para as autoridades mirins 2023, que passaram o dia com o prefeito Rogério Lins e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, no Parque Hopi Hari, em Vinhedo. Os 112 estudantes de 56 escolas municipais, titular e suplente, viveram a experiência completa, conferiram atrações, foram aos brinquedos, lancharam na praça de alimentação e se refrescaram do calor com água geladinha e deliciosos sorvetes. Acompanharam o passeio os secretários municipais Cláudio Piteri (Educação) e Thiago Silva (Comunicação).

“Esse é um dia muito feliz. Nunca mais vou esquecer”, disse a prefeita mirim Letícia Amaral de Souza, da EMEF Laerte José dos Santos. Esse era um sentimento comum entre os alunos, que não conseguiam esconder a alegria da descoberta. Para muitos pequenos, essa foi a primeira vez em um Parque.

E, para que pudessem aproveitar cada minuto dentro do Parque, as crianças receberam um Vip Pass Hopi Hari e tiveram a oportunidade de curtir o maior número de atrações com menos filas. A diversão correu solta e, com o tempo reduzido de espera, conseguiram conferir várias atrações desde o Rio Bravo, Vambatê, Vulaviking e o Ghosti Hotel, até as mais radicais, como a Vurang, a montanha-russa no escuro, sempre acompanhados por professores e monitores, e respeitando as orientações do fabricante quanto altura e peso.

Ao final do passeio, o prefeito Rogério Lins agradeceu aos profissionais da Educação pela dedicação e empenho com os alunos. “Foi tudo lindo. Com certeza que o que as crianças viveram hoje ficará marcado para sempre no coração de cada uma. Foi um dia inesquecível e são experiências que vão além da sala de aula”, disse.

O secretário Cláudio Piteri relembrou seus passeios escolares. “Quem lembra da emoção de um dia de passeio escolar? Muito bom reviver esses momentos na companhia desses alunos incríveis, além disso, o passeio promoveu atividades extracurriculares estimulando autonomia, respeito, responsabilidade e cooperação”, destacou.

O projeto Autoridades Mirins visa fazer a substituição simbólica de autoridades públicas por alunos do 4º ano das escolas de Ensino Fundamental de Osasco. A escolha é feita por meio de votação, entre os próprios alunos, do melhor plano de ação de melhoria para sua escola ou cidade, de acordo com a autoridade substituída.

A proposta que originou a Lei 4.800 de 05/05/2017 sobre a implantação do Projeto Autoridades Mirins é de autoria do vereador Josias da Juco e visa fazer com que os alunos aprendam sobre seus direitos e deveres, conheçam mais de perto o funcionamento de órgãos públicos e promovam a interação ao “substituírem simbolicamente” por três dias as autoridades.

Desde que tomaram posse em 09/08, as autoridades mirins já visitaram os gabinetes das autoridades que representam. Todos ficaram sob a responsabilidade da autoridade e de um funcionário indicado para recepcioná-los, conheceram e se familiarizaram com o respectivo cargo, vivenciando a rotina diária do seu trabalho.

Outra experiência vivenciada pelos alunos aconteceu em 15/8, quando foram ao cinema assistir a um filme escolhido especialmente para a ocasião: “Elementos”, da Disney e Pixar, acompanhadas pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins.