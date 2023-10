Parcerias garantem quase 4 mil novas vagas em creches em Osasco

Marco Borba

Fernanda Cazarini

Osasco avançou mais uma etapa na meta de zerar a fila de espera por vagas em creche. Na quarta-feira, 25/10, a Secretaria de Educação do município firmou convênios, por meio de chamamento público, com 33 novas entidades parceiras, que juntas atenderão 3.876 crianças em berçário 1 e 2 e maternal 1 e 2, ou seja, crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses.

De acordo com o Chamamento Público (03/2022), as organizações sociais devem começar o atendimento a partir de dezembro deste ano. Atualmente, Osasco já possui convênio com outras 15 entidades, que atendem 1.646 crianças. Já as creches da rede municipal atendem outras 8.996.

Com os novos convênios e as quatro novas creches municipais a serem entregues no próximo ano, a expectativa é de que a cidade zere a fila por vagas em creches já em 2024. As novas creches serão construídas nos seguintes bairros: Jaguaribe (obras já iniciadas), Jardim Mutinga, Portal D’Oeste e Jardim Helena.

Cerimônia para celebrar a parceria foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino (anexa ao Paço Municipal) e contou com as presenças do prefeito Rogério Lins, da vice Ana Maria Rossi, Cláudio Piteri (Educação), José Toste Borges (adjunto), demais secretários municipais e vereadores.

“Tem uma lei federal recente que diz que as cidades terão que publicar suas listas de fila de espera para vagas em creche. Com essas novas parcerias e as quatro novas creches que vamos entregar, no ano que vem não teremos mais que publicar, pois vamos zerar”, disse Cláudio Piteri.

Rogério Lins lembrou dos esforços da Administração para diminuir a aflição das mães. “Há sete anos tínhamos um déficit de quase 10 mil vagas. Agora é de cerca de 4 mil. Muitas mães nos procuravam dizendo que não podiam trabalhar por não ter com quem deixar o filho e que se tivesse que trabalhar e pagar uma creche, material e lanche dos filhos, não valeria a pena trabalhar. Além da questão da falta de vaga, tinha essa questão social, porque como Poder Público temos que garantir esse direito da mulher de trabalhar. Hoje não é mais como antigamente. A mulher precisa trabalhar para ajudar o marido com o orçamento da casa. É um dia muito especial para todos nós e agradeço muito aos servidores da Educação que se empenharam para realizarmos mais essas parcerias”, disse.

As crianças a serem atendidas nas novas creches também receberão uniforme escolar a partir do próximo ano, segundo o prefeito.