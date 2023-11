Osasco abre programação do 19º Novembro Negro

Juliana Oliveira

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, promoveu na terça-feira, 14/11, a solenidade de abertura do 19° Novembro Negro, com o tema “Diversidade: Identidade, Representatividade e Respeito”.

A atividade, que aconteceu no Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Cefor), atende à Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. Em Osasco, a Rede Municipal de Ensino desenvolve projetos e atividades de conscientização.

O advogado Alfeu Oliveira ministrou a palestra “Racismo Estrutural e Institucional” na abertura do 19º Novembro Negro. Ele é presidente da AFROUNI (Afrodescendentes Unidos Pela Periferia), membro do MNE (Movimento Negro Evangélico), um dos fundadores do Grupo Zumbi Vive de Osasco e do Projeto Cultural Hip Hop Brasil.

Na sequência, houve a abertura oficial da exposição “Afrofuturista”, de autoria do professor Odair Marques da Silva, que apresenta o continente por meio de várias modalidades de artes manuais, pinturas, moda, esculturas, fotografias, vídeos de apresentações musicais e de danças. Além disso, apresenta material de audiovisual desenvolvido pelos alunos das escolas municipais.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, destacou que toda sua equipe trabalha diariamente na construção de uma sociedade mais igual. “Não toleramos na Educação qualquer tipo de prática racista. Aqui é tolerância zero”.

Também prestigiaram o evento, o vereador Josias da Juco e o secretário adjunto de Educação, José Toste Borges.