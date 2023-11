Osasco recebe espetáculo de patinação artística

Giani Vieira

Divulgação

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco promove em parceria com a escola Startati Patinação Artística no dia 2/12, em dois horários (veja abaixo), o espetáculo Volta ao Mundo, um show de patinação. O evento acontece no Ginásio de Esporte Professor José Liberatti, em Presidente Altino, e contará com a participação de 130 patinadores, que vão “deslizar” sobre uma pista repleta de luzes e cores.

Em uma verdadeira viagem pelo mundo, os alunos e atletas da equipe de competição da Startati dançam sobre rodas coreografias de todos os continentes. Além dos patinadores, o espetáculo conta com a presença dos famosos Periquitos em Revista, maior e mais tradicional grupo de show do Brasil, e os campeões pan-americanos Erik e Kevin Medziu.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo link do Sympla “Show de Patinação Volta ao Mundo Startati em Osasco” ou nas bilheterias do ginásio.

“Tenho certeza que todos que vierem prestigiar o espetáculo irão se encantar. O ginásio osasquense comporta 2.500 pessoas sentadas confortavelmente, assim todos irão assistir de todos os ângulos sem perder nenhum detalhe”, disse Tatiana Abraão, coreógrafa e uma das produtoras do evento.

Data: 2/12/2024

Apresentações: 16h às 18h e das 20h às 22h

Local: Ginásio de Esportes Professor José Liberatti

Valor: Cada ingresso custa R$ 30,00 e está à venda na sede da escola ou pela plataforma Sympla.

Pontos de venda

Escola Startati Patinação Artística

Estrada Municipal Bela Vista, 2.500.

Ingressos: site do Sympla: clique aqui