Prefeito participa de solenidade da passagem de comando do 4º BIM  

Marco Borba

Eduardo Soares

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou quarta-feira, 29/11, da cerimônia de troca de comando do 4º Batalhão de Infantaria Mecanizada (4º BIM) do Exército, em Quitaúna. A cerimônia se iniciou no salão de honra com a instalação na galeria dos comandantes de um quadro com a foto do tenente-coronel Leonardo Kuwabara, que assume o posto no lugar do coronel William Rodrigues Ochsendorf. A troca de comando se faz a cada dois anos.

Após a cerimônia de troca de comando, agora em área externa em um dos pátios do Exército, com as falas de Ochsendorf, Kuwabara e do general Agnaldo Santos Oliveira, os dois primeiros passaram em revista às tropas. Em seguida houve os desfiles de tropas e de veículos de deslocamentos.

General Oliveira agradeceu a presença do prefeito e demais autoridades. “Somos gratos pelas parcerias com o município. Tê-los aqui é motivo de alegria e prestígio à nossa solenidade”.

Também participaram do ato o chefe de Gabinete do prefeito, Fábio Grossi, os vereadores Laércio Mendonça e Josias da Juco, e o prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos.