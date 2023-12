Osasco tem Plano de Ação aprovado para a Lei Aldir Blanc 2

Olga Liotta

Fernanda Cazarini

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco teve a aprovação do Plano de Ação municipal para execução da Lei Aldir Blanc 2. A conquista representa uma vitória crucial para a classe artística, garantindo a destinação de recursos do Ministério da Cultura para fortalecer de maneira expressiva o setor cultural do município.

A Lei Aldir Blanc, estabelecida pela Lei Federal nº 14.017/2020, tem como propósito principal proporcionar apoio aos trabalhadores da cultura, bem como à manutenção de territórios e espaços culturais cujas atividades foram interrompidas em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

“É com muito orgulho que a Secretaria de Cultura compartilha essa notícia para Osasco. O plano de ação aprovado delineia estratégias e direcionamentos para a utilização eficaz dos recursos disponibilizados, visando fortalecer e revitalizar o cenário cultural em nossa região”, comentou o secretário Paulinho Samba de Rua.