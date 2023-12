CATI realiza mais uma edição do projeto Dedo de Prosa

Por: Elisangela Silva

Caio Henrique

O projeto Dedo de Prosa, do Centro de Atenção à Terceira Idade – CATI (Rua Dom Ercílio Turco, 180 – Bela Vista) vinculado à Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Osasco, recebeu na manhã desta quinta-feira, 21/12, o prefeito Rogério Lins, e o secretário da pasta, José Carlos Vido.

Após a aula com a professora Kátia Belido, coordenadora do Núcleo de Educação Física do CATI, o prefeito foi entrevistado pelo grupo de idosos que pode conhecer um pouco mais sobre o gestor municipal, que respondeu perguntas sobre a vida pessoal e a carreira pública. Lins agradeceu o convite. “É uma honra estar com vocês e obrigada pelo convite”, declarou.

A iniciativa Dedo de Prosa é uma atividade em que todos se sentam em roda e sempre há um entrevistado, seja um convivente ou uma personalidade da cidade de Osasco. O CATI é um espaço dedicado ao atendimento e suporte às pessoas da melhor idade (60 anos ou mais) com foco no bem-estar, socialização e qualidade de vida.

Os encontros do projeto Dedo de Prosa acontecem sempre de terça-feira, no auditório do CATI.

Serviço

Mais informações sobre as atividades do Centro de Atenção à Terceira Idade ligue (11) 2183-6732 / 11-93727-1025

Rua Dom Ercílio Turco, 180 – Bela Vista – Osasco – SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h