Prefeitura reforça segurança com entrega de novas motos 300 cilindradas à GCM

Marco Borba

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco entregou quarta-feira, 10/01, 15 novas motos Honda 300 cilindradas para a Ronda Ostensiva Motorizada da Guarda Civil Municipal, subordinada à Secretaria de Segurança e Controle Urbano. Os veículos vão se juntar aos já utilizados pela ROMO nos patrulhamentos pela cidade.

“É mais um importante investimento em segurança pública que vai ajudar nossa corporação no combate à criminalidade e aumentar a proteção dos nossos munícipes”, disse o prefeito Rogério Lins, que fez a entrega simbólica dos veículos juntamente com o secretário de Segurança e Controle Urbano, José Virgolino de Oliveira, e o adjunto Adilson Moreira.

“A cidade não para de crescer e, com o efetivo motorizado, a gente tem condições de dar uma pronta resposta de forma mais ágil no combate à criminalidade e também no primeiro atendimento em casos de acidentes de trânsito até a chegada das equipes especializadas. Esse modelo de moto é para qualquer tipo de terreno e facilita bastante o nosso trabalho”, disse o inspetor regional Erivan da GCM Osasco.