Férias na Escola reúne oficinas inovadoras e atrações inéditas

Kelly Cerqueira

Imagem: Ivan Cruz

As férias escolares são uma oportunidade para os estudantes da rede municipal de ensino participarem do projeto Férias na Escola. A iniciativa faz parte do programa “Eu Tenho Futuro” realizado pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco, em parceria com a empresa Planneta Educação.

O prefeito Rogério Lins reforçou que o Férias na Escola é gratuito. “Os pais podem ficar tranquilos, sabendo que seus filhos desfrutarão de oficinas lúdicas, recreativas, tecnológicas e esportivas, tudo conduzido por profissionais altamente qualificados”.

Além disso, o projeto promete um verdadeiro show de aprendizagem, diversão e descobertas para os alunos do ensino fundamental e da educação infantil – ciclo I (crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses).

Com o tema “Uma Cidade de Talentos” a edição promete revelar os dons espalhados pelas unidades educacionais com muita diversão e aprendizagem. Para isso, serão ofertadas oficinas itinerantes de dança, canto e instrumentalização. Os alunos farão apresentações artísticas e aprenderão a criar seus próprios instrumentos a partir de materiais recicláveis e não estruturados.

“O Férias na Escola é sempre um sucesso. Os estudantes participam de atividades educativas e fazem parte de uma jornada que promove o crescimento pessoal, o trabalho em equipe e a descoberta de suas potencialidades de forma divertida e dinâmica,” destacou o secretário de Educação, Cláudio Piteri.

Outra grande atração dessas férias são os óculos de realidade virtual, em que os alunos serão transportados para o mundo do game inspirado no Guitar Hero, podendo tocar piano, guitarra e bateria de forma totalmente imersiva. Ainda com os óculos, as turmas terão um divertido jogo de dança.

Serão diversos ambientes nas escolas prontos para estimular e incentivar o desenvolvimento dos talentos, habilidades artísticas e intelectuais, permitindo que cada um amplie o seu potencial de forma única.

Essa edição ainda contará com o evento de encerramento. Dentre as atrações, estão um show de mágica e ilusionismo, show com banda musical, além de artistas circenses, robôs, princesas, super-heróis, bem como as apresentações emocionantes dos estudantes do projeto.

As atividades destinadas aos alunos do Ensino Fundamental serão realizadas de 15 a 19 de janeiro nas escolas da Zona Sul, e de 22 a 26 de janeiro nas escolas da Zona Norte.

É importante ressaltar que as vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, por meio do site: (https://feriasnaescola.plannetaeducacao.com.br).

Para os alunos da educação Infantil – ciclo I (crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses), o projeto oferecerá atividades especialmente pensadas para essa faixa etária entre 15 e 26 de janeiro de 2024, com inscrições disponíveis tanto pelo site quanto por QR Codes distribuídos nas creches, flyers e cartazes nas unidades escolares. Para outras informações, ligue na central do 156.