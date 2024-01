COPINHA: Em Osasco, Flamengo bate o Botafogo-SP e garante vaga na próxima fase

Matheus dos Santos Delfino

Victor Andrade/Flamengo

Na noite da última quarta-feira, 17/01, o Flamengo assegurou sua vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os cariocas, que têm Osasco como cidade sede desde o início da Copinha, receberam o Botafogo de Ribeirão Preto em jogo válido pelas oitavas de final da competição.

Em uma das partidas mais emocionantes da edição de 2024, o Flamengo bateu o adversário por 2×1, com gols de Daniel Rogério e Felipe Lima, que marcou o gol da classificação aos 51 minutos do segundo tempo. Thalles foi o autor do gol botafoguense.

Com a vitória, o Flamengo mantém sua estadia em Osasco, onde recebe a sensação do campeonato, o Aster, de Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo.

O duelo será realizado dia 19/01, novamente no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, às 19h, e vale vaga na semifinal. O ganhador enfrentará quem vencer a partida entre Cruzeiro-MG e Coritiba-PR, em jogo que acontecerá na mesma data, porém na cidade vizinha, Barueri, às 21h.

Ingressos gratuitos no Sympla: acesse o link aqui