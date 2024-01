Meio Ambiente realiza Férias no Parque no sábado

Evellyn Nogueira

Divulgação

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, realiza neste sábado, 27/01, mais uma edição do Férias no Parque, das 9 às 15 horas, no Parque Ecológico Jardim Bonança, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 615 – Portal D’Oeste.

No local haverá estruturas de atendimento da Secretaria da Saúde para aferição de pressão e glicemia, testes rápidos de IST e cálculo de IMC. A Universidade Anhanguera também realizará trabalho de conscientização sobre os benefícios da alimentação saudável.

O evento conta ainda com informações sobre a prevenção de animais peçonhentos com a Zoonoses, jogos ambientais com a equipe de Educação Ambiental e a exposição de orquídeas em materiais reutilizáveis com o Orquidário Municipal de Osasco.

Confira a programação completa

9h: Aulão de ginástica – com a professora Fátima

10h: Teatro de fantoches – com a Zoonoses

11h: Atividade física para criançada na quadra – com a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer

12h: Oficina de culinária: sabores sustentáveis – com o Banco de Alimentos de Osasco

13h: Oficina de cuidados com as orquídeas – com a coordenadora Luciana do Orquidário Municipal

14h: Apresentação de capoeira – com CEU das Artes Bonança

Além dessa programação recheada e imperdível, o evento também contará com uma feira gastronômica com pastel, pipoca, algodão doce e cachorro-quente disponíveis para a compra.