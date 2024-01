Osasco assina parceria com o Mercado Livre para capacitação de Empreendedores Digitais

Elisangela Silva

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide), e o Mercado Livre, empresa de tecnologia que oferece soluções de Comércio Eletrônico, assinaram na quarta-feira (17/1), um Termo de Parceria para o desenvolvimento de ações visando à capacitação de Empreendedores Digitais.

O objetivo da parceria é a cocriação e execução de um programa voltado para a inclusão digital e a qualificação da rede de empreendedores de Osasco, criando oportunidades para impulsionar os negócios e o desenvolvimento econômico do empreendedor.

Além disso, a iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo digital na cidade, ao longo de 2024, e trazer novas perspectivas de negócios para os microempreendedores que vendem seus produtos ou serviços pela internet, com a introdução no ecossistema da empresa.

Durante o programa, serão disponibilizadas trilhas de conhecimento sobre Capacitação Empreendedora, Educação Financeira, Gestão de Vendas Digitais, Criação de Marca Digital, Gestão Operacional e Logística, Eventos e Networking, entre outros temas.

Para o prefeito de Osasco, Rogério Lins, a parceria vai incentivar o empreendedorismo. “Vai gerar muitas oportunidades para a nossa população”. O secretário municipal de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandoni, destacou a importância da cooperação direta entre o poder público e a iniciativa privada. “Essa parceria vai gerar empregos e ideias novas”, finalizou.

A assinatura do Termo de Parceria contou com as presenças do deputado estadual, Gerson Pessoa, do diretor de relações institucionais e governamentais do Mercado Livre, François Martins, além de outros representantes da empresa.