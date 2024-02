Osasco comemora Dia Mundial da Educação Ambiental

Redação/SECOM

Secretaria de Serviços e Obras

O Dia Mundial da Educação Ambiental é comemorado em 26 de janeiro e a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Serviços e Obras (SSO), promoveu, na última sexta-feira, um café da manhã com os agentes ambientais da EcoOsasco, concessionária dos serviços de limpeza pública. A equipe, formada de jovens e focada na área de resíduos, conta com a supervisão de educadores ambientais e é acompanhada pela Diretoria Geral de Gestão de Resíduos (DIGRES), que define as diretrizes de sua atuação.

Dentre as principais demandas da equipe, estão as ações de conscientização junto à população no entorno do aterro sanitário municipal, a divulgação e incentivo ao uso dos Ecopontos e PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de recicláveis), a orientação para o combate ao descarte irregular de entulho e lixo nas vias públicas, orientação quanto aos cuidados com o lixo doméstico e ações para fortalecimento da coleta seletiva.

De acordo com Vinicius Aiello, supervisor de operação da EcoOsasco, a educação ambiental é fundamental para melhorar a qualidade de vida. “Trabalhamos em sintonia com as diretrizes da Prefeitura de Osasco com o objetivo de melhorar cada vez mais nossos serviços e para melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade. E os trabalhos de conscientização são fundamentais para essa evolução”.

Paula Abreu, diretora de Tratamento e Destinação e coordenadora de Educação Ambiental da DIGRES, disse que a equipe vem fazendo a diferença no dia a dia. “Os desafios para melhorar a gestão dos resíduos sólidos na cidade são enormes e a educação é fundamental nesse processo. Muitas pessoas cobram por esse tipo de ação da administração e essa equipe tem feito a diferença por onde passa”.

Oscar Buturi, Diretor Geral da DIGRES, destacou a importância da equipe. “A iniciativa de promover o café da manhã é para demonstrar nosso reconhecimento e gratidão a essa equipe que, todos os dias, está em algum canto da cidade realizando trabalho tão importante para a coletividade. Não é fácil o desafio que eles enfrentam no dia a dia, mas é fato que a contribuição desse time tem sido muito importante para os avanços no setor”.

Também presente no encontro, o secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, agradeceu o trabalho da equipe. “Sabemos da dificuldade que é conscientizar e abrir os olhos das pessoas em relação aos cuidados com os espaços públicos. Por isso, quero agradecer o empenho de cada um nessa tarefa árdua, mas muito importante para a cidade”.

Produção de Resíduos Sólidos Urbanos

O município de Osasco conta com cerca de 743 mil habitantes, de acordo com o Censo do IBGE 2022. Essa população gera, todos os dias, em torno de 850 toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU), sendo 650 toneladas de resíduos sólidos domésticos (RSD). A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define que a gestão dos resíduos é uma responsabilidade compartilhada de toda a sociedade.